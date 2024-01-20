نتائج مباريات الجولة الثانية قبل لقاء تونس ومالي بأمم إفريقيا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نتائج المواجهات بين المنتخبات المتنافسة في الجولة الثانية ببطولة إفريقيا».

الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بدأت يوم الخميس

الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بدأت يوم الخميس بمواجهات قوية بعدما انتهت الجولة الأولى التي انتهت العديد من المفاجآت على رأسها تعادل منتخبنا الوطني مع موزمبيق.

تعادل مصر وغانا

واستطاع نجوم «كان 2023» خلال الجولة الأولى أن يقدموا لنا أهدافا رائعة سواء من تسديدات صاروخية أو جمل فنية رائعة، وبدأت الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بعدد من المباريات الهامة التي تعتبر نهائيات مبكرة، وبدأت بلقاء المنتخب المصري والمنتخب الغاني وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت أداء قويا من الفريقين.

فوز السنغال على الكاميرون

كما فاز منتخب كاب فيردي على موزمبيق بثلاثية نظيفة ليصبح أول المتأهلين من دور المجموعات بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من البطولة، كما فاز منتخب السنغال على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصبح ثاني المتأهلين.

ويلتقي نجما الأهلي في مباراة قمة عندما يلعب منتخب تونس ومنتخب مالي، حيث يمتلك نسور قرطاج علي معلول، بينما ينشط أليو ديانج في صفوف منتخب مالي.