ضبط تشكيل عصابي تخصص في اختراق صفحات التواصل الاجتماعي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص) بتضرره من (شخصين) يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله (مبلغ مالى) دون إصابات، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفي وقت لاحق اكتشف اختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل (مبلغ مالى) إلى حساب رقم هاتف "محدد".

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهم (6 أشخاص) وبحوزتهم (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - أجزاء من هواتف محمولة - بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" - 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع مستخدمة في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن طريق التوصل للرقم السري الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكي الحسابات منتحلين شخصية المجني عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية"، كما تبين وجود 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.