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ضبط 5 أشخاص بالجيزة بتهمة الإتجار في الألعاب النارية

كتب:

محمد بركات
05:36 م | السبت 20 يناير 2024
ألعاب نارية

ألعاب نارية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين - مقيمان بالجيزة) بترويج الألعاب النارية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ضبط المتهمين وبحوزتهم الألعاب النارية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (50 قطعة ألعاب نارية)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 33 ألف قطعة ألعاب نارية) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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