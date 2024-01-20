أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم.. «عيار 21 بكام؟»

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب اليوم السبت 20-1-2024، خلال منتصف التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3500 جنيه للشراء، و3400 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 20-1-2024 خلال منتصف التعاملات، كالتالي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت نحو، 4023 جنيها للشراء، و3396 جنيها للبيع، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3688 جنيها للشراء، و3635 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، إلى 3500 جنيه للشراء، و3400 جنيه للبيع، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 3017 جنيها للشراء، و2971 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 2347 جنيها للشراء، و2311 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سجل سعر الجنيه الذهب 28 ألفًا و160 جنيه للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.