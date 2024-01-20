الانتهاء من 95% من مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك في الأقصر

أوشكت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على الانتهاء من مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بمدينة الأقصر إذ يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بأعمال التنظيف والترميم والصيانة والحفاظ على تراث مصر الحضاري الذي هو إرث للبشرية كلها.

إنجاز كبير بعد إظهار الألوان الأصلية للنقوش

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها وزارة السياحة والآثار اهتماما كبيرًا.

ولفت إلى أن هذا المشروع يتم بأيادٍ مصرية خالصة من فريق عمل يضم مجموعة من شباب المرممين والآثاريين من المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من أكثر من 95% من أعمال المشروع الذي يعد إنجازًا كبيرًا خاصة بعد إظهار الألوان الأصلية لنقوش صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك والتي لم يرها زائروها من زمن بعيد بسبب تراكم الاتساخات والتكلسات على النقوش مما أدى إلى طمسها.

وأوضح أن انتهاء المشروع سوف يساهم في النهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية والشاطئية، وهو ما تحرص عليه الوزارة حاليًا من تقديم مقصد سياحي مصري متكامل يجمع بين مختلف الأنماط السياحية.

134 عمودا شملتها عمليات الترميم

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم في صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك تشمل 134 عمودًا، ارتفاع كل منها نحو20 متراً، بالإضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها، وإظهارها بشكل واضح، مؤكداً أن أعمال الترميم تتم وفقًا لدراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل، للوقوف على أنسب طرق الترميم التي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.

يذكر أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو 2021، إذ جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه، والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لعدد 28 عمودًا من أصل 134 عمودًا بالصالة.