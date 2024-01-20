تدريبات عملية لتطوير أداء محكمات الإسكندرية.. حلم ارتداء الشارة الدولية يقترب

نظّمت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تدريبات لتطوير أداء محكمات فرع الإسكندرية، وذلك بحضور أحمد أبو العلا، عضو لجنة الحكام الرئيسية، والمحاضر بالاتحاد الإفريقي، وسعيد عبد الغفار، عضو لجنة الحكام الرئيسية، ومسئول ملف التحكيم النسائي، وذلك بعد الانتهاء من المحاضرات النظرية، للوقوف على مستوى المحكمات وإكسابهن مهارات جديدة، وقوة في إدارة المباريات.

الشارة الدولية

يقول أحمد أبو العلا، عضو لجنة الحكام الرئيسية، إنّ محكمات الإسكندرية من الشابات الواعد ويحلمن بالشارة الدولية للمشاركة في البطولات الدولية لكرة القدم، وأن يصلن لتحكيم مباريات الدوري الممتاز، سواء حاملات راية على الخطوط أو محكمات ساحة، وتقوم منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإعداد الدورات وورش العمل والمحاضرات، والتدريبات العملية للمحكمات لرفع مستوى الأداء لديهن لتحقيق طموحاتهن.

إكتساب الخبرات

تواجد محمد عبد القادر رئيس لجنة الحكام بالإسكندرية، ورمضان عثمان مدير إدارة الحكام بالإسكندرية، وأعضاء لجنة الحكام بالإسكندرية الدكتور السيد علي، ورافت الضوي، والعميد حازم أبو الوفا، وحسين أنور، وهيام بركة، وطاهر فرج، لمتابعة تدريبات المحكمات وإكسابهم الخبرة وقوة الشخصية التي يحتاجها حكم المباراة، حين صدور قرار بالملعب دون وضع أي اعتبار للاعب أو نادي أو ضغط جماهيري، أثناء إدارة المباريات