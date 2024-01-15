كيف تقيّم نتيجة ابنك من الصف الرابع إلى السادس بالألوان؟.. «الأزرق فاق التوقعات»

حددت مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا، طريقة إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس عن طريق الألوان وليس الدرجات، بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الفصل الدراسي الأول بالألوان

ويبحث التلاميذ وأولياء الأمور عن دلالات درجات الترم الأول 2024، لمعرفة مستواهم ونسب النجاح بحسب الألوان الأربعة المحددة لعمليات التقدير.

وتدل الألوان الأربعة «الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق» على نتيجة التلاميذ للمواد التي أدوا فيها امتحانات نصف العام الدراسي، وبحسب عبدالناصر غلاب، مدير مدرسة ابتدائية في قنا، فإن دلالات الألوان كالتالي:

- اللون الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف.

- اللون الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم.

- اللون الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف».

- اللون الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات.

تقييمات الصفوف الرابع إلى السادس الابتدائي

وأكد «عبدالناصر»، أن نتيجة التلاميذ للصفوف الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس، تكون بالألوان وليس الدرجات، طبقا لقرارات وزارة التعليم في هذا الشأن.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي انطلقت 2 يناير الجاري، وأعلنت بعض المدارس النتيجة بالفعل، فيما تستكمل حاليا بعض المحافظات تصحيح الامتحانات، على أن تعلن النتائج عقب عمليات التصحيح والرصد.