أماكن فسحة عيد الغطاس في سوهاج.. بينها الدير الأبيض والمتحف القومي

يشغل بال آلاف من المواطنين، كيفية الاستمتاع في عيد الغطاس، وأبرز أماكن الفسح في سوهاج، حيث تتمتع المحافظة بالمعالم الدينية الطبيعية والتاريخية، وتستطيع الأسر الخروج بأقل تكلفة.

أبرز أماكن فسحة عيد الغطاس في سوهاج

أماكن فسحة عيد الغطاس في محافظة سوهاج، تنشرها «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات مستمرة لقرائها على مدار الساعة، إذ يستطيع الشخص الذهاب إلى بعض الأماكن مجانًا، بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج عبر موقعها الرسمي.

الدير الأبيض

وعُرف بهذا الاسم نظرًا لأنه مبني بالحجر الأبيض، ويقع في نجع الدير بقرية إدفا في مركز سوهاج، ويضم مجموعة من الكنائس الملحقة به.

متحف سوهاج القومي

متحف سوهاج القومي في مدينة نصر بمحافظة سوهاج، يفتح أبوابه للزوار يوميًا عدا العطلات الرسمية، وسعر التذكرة 10 جنيهات للمواطنين و5 جنيهات للطلاب.

معبد سيتي الأول

يمكن زيارة معبد سيتي الأول، الواقع في منطقة أبيدوس ناحية مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتكلفة الدخول 10 جنيهات للمواطنين و5 جنيهات للطلاب.

مقابر الحواويش الفرعونية

تقع مقابر الحواويش في مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج، وتحتوي على مجموعة من المقابر الأثرية الفرعونية المنحوتة في الصخر، ومرسوم على جدرانها نقوش ملونة، وجرى اكتشاف تمثال خشبي ملون وأول فستان فرعوني من الكتان، مؤخرًا.

ملاهي نادي السندباد

يمكن قضاء وقت ممتع في ملاهي السندباد بنادي استاد سوهاج الرياضي، ضمن أبرز أماكن فسحة عيد الغطاس.