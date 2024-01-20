آخر مكالمة بينهما استمرت 40 دقيقة.. هل يكذب نتنياهو على الرئيس الأمريكي؟

بعد شهر كامل من آخر مكالمة دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أغلق فيها «بايدن» الهاتف في وجه الأخير نتيجة نشوب خلاف بينهما يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة، تواصل الاثنان مجددًا وناقشا الحرب المستمرة في غزة والتصعيد الإقليمي.

المكالمة بين بايدن ونتنياهو استمرت لمدة 40 دقيقًا تقريبًا، وبحسب مسؤول أمريكي قال الموقع «أكسيوس»، إن المكالمة كانت جيدة، مضيفًا أن «نتنياهو» أطلع بايدن على العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان وأكد التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.

كيربي: بايدن ونتنياهو ناقشا العديد من الأمور المتعلقة بالحرب

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي إن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة، الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وانتقال جيش الاحتلال إلى عمليات أكثر استهدافًا، والتي تأمل واشنطن استمرارها، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي أبلغ «نتنياهو» أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى الحد الأدنى بينما تواصل الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية.

هل يكذب «نتنياهو» على الرئيس الأمريكي بشأن إقامة دولة فلسطينية؟

ورغم أن المكالمة وصفت بـ«الجيدة»، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية كجزء من سيناريو ما بعد الحرب، ورفض بشكل علني، طلب واشنطن، وأكد استمراره لتحقيق انتصار حاسم على الفصائل الفلسطينية.

كما قال الرئيس الأمريكي إن «نتنياهو» لم يستبعد قيام دولة فلسطينية، وأكد أنه أشار إلى صعوبة السيادة الفلسطينية في غزة خلال الوقت الحالي، وقالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN الأمريكية، إن نتنياهو أوضح لبايدن في المحادثة الهاتفية أن كلماته العلنية بشأن دولة فلسطين في المؤتمر الصحفي الخميس الماضي لم تكن تهدف إلى إغلاق الباب أمام أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.

نتنياهو ما زال يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية

وخرج مكتب بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو ما زال يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية وموقفه لم يتغير، قائلًا: «بعد الحرب، يجب أن تظل إسرائيل مسيطرة أمنيًا بشكل كامل على قطاع غزة لضمان ألا تصبح تهديدًا آخر لإسرائيل».