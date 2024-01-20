7 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا غدا.. 24 ساعة من الأجواء الصيفية

يبحث المواطنون عن أكثر الأماكن دفئًا، تزامنًا مع فصل الشتاء وشهر طوبه الجاري، وهو أكثر أوقات العام برودة، وتضم محافظة البحر الأحمر 7 مدنٍ، هي الأكثر دفئًا بين مدن محافظات مصر، إذ تتراوح درجات الحرارة بين مدنها بين 28 درجة نهارًا إلى 18 درجة ليلًا.

مدن البحر الأحمر أكثر دفئا

وأشارت غرفة عمليات البحر الأحمر، في بيان، إلى ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة في مدن المحافظة، التي تعتبر من أفضل المدن دفئًا في فصل الشتاء، وهي مدن رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، ومرسى علم، وحلايب وشلاتين، وأبو رماد.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تشير التوقعات، إلى أن درجات الحرارة، غدا الأحد، في مدن البحر الأحمر، طبقًا لبيان غرفة عمليات المحافظة، هي:

- رأس غارب: الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 16 مئوية.

- الغردقة: درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات مئوية.

- سفاجا: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجات مئوية.

ـ مرسي علم: درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات.

- شلاتين: درجة الحرارة العظمي 28 الصغرى 17 درجات مئوية.

- حلايب: درجة الحرارة العظمي 25 الصغرى 18 درجات.

- أبو رماد: درجة الحرارة العظمي 27 الصغرى 17 درجات مئوية.

أفضل مدن العالم

وأشار الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّ مدن البحر الأحمر ينصح بزيارتها، شتاءً إذ الأجواء الدافئة والطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصتا أن مدن البحر الأحمر تضم العديد من المزارات السياحية والجزر البحرية والمماشي السياحية والمحميات الطبيعية، في مدينة الغردقة التي أوصت المواقع العالمية بزيارتها واختارتها افضل مدن العالم للسفر خلال العام الجاري.