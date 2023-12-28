«صحة القليوبية»: تشكيل لجنة فنية لتقييم عمل وحدات الرعاية المركزة وتنظيمها

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماع غرفة الطوارئ لمتابعة سرعة تسكين الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة، حيث تقرر تشكيل لجنة فنية للمرور على الوحدات لمناظرة ومطابقة الأدلة الاسترشادية المنظمة لدخول الرعايات مع بذل أقصى مجهود لكي يستشعر المواطن تقليل مدة الانتظار في تسكين حالات الرعاية المركز.

شارك في الاجتماع مع جميع العاملين بإدارة الطوارئ وإدارة المستشفيات حيث تقدم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الشكر إلى فريق العمل لمجهودهم في تسكين الحالات في الفترة السابقة.

توزيع المهام على مسؤولي غرفة الطوارئ

وناقش الاجتماع أجندة العمل ومنها عملية توزيع المهام على مسؤولي غرفة الطوارئ، حيث قام بتكليف فرد مسئول عن الرعايات المركزة للكبار، وتكليف فرد آخر مسئول عن رعايات الأطفال، والحضانات، وفرد ثالث مسئول عن مجموعات التواصل الاجتماعي التي تضم أهالي المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الهدف من تنظيم العمل بهدف المتابعة الدقيقة واللحظية لأسرة العنايات المركزة لتكون المديرية علي دراية دائمة بأي سرير عناية مركزة غير مستخدم في أي وقت وبالتالي تقليل مدة الانتظار وتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين وأن يستشعر المواطن هذه الخدمة بنفسه

أضاف وكيل الوزارة أنه أوصى بعرض جميع بيانات غرفة الطوارئ عليه بشكل دوري كل 12 ساعة من خلال مدير إدارة الطوارئ والمكتب الفني لوكيل الوزارة حيث تضم البيانات عدد حالات الانتظار وعدد الحالات التي تم تسكينها، والمعوقات التي تواجه العاملين بالغرفة.

لاتجاوز في ترتيب الحالات

وأكد أنه لاتجاوز في ترتيب الحالات داخل قوائم الانتظار إلا في حالة خطورة حالة المريض، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة حيث أوصي بتشكيل لجنة فنية تخصص المرور علي وحدات الرعاية المركزة ولجنة مماثلة للمرور على عنايات الأطفال والحضانات لمراجعة حالات الحجز ومطابقة الأدلة الاسترشادية لدخول الحالات ومدي تطبيقها من أجل الاستغلال الأمثل لأسرة العنايات.