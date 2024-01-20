القانون يحدد ضوابط التخلص من المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم العديد من الأمور الحياتية المختلفة، وقد عمل القانون المصري على حماية البيئة والطبيعة من الأضرار التي قد تصيبها، لا سيما أن التلوث البيئي يؤثر بدوره على كل مناحي الحياة، وصحة الإنسان.

الحفاظ على البيئة التشريعية

وأوضح الحديدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على البيئة، وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال العديد من الجوانب، ومن أهمها الجانب التشريعي، حيث ورد في القانون عدد من المواد التشريعية التي تعمل على تنظيم التعامل مع البيئة حمايتها من الأضرار.

ضوابط التخلص من المخلفات الزراعية

ومن الأمور التي تم تنظيمها تشريعا لحماية البيئة هي التخلص من المخلفات الزراعية، وأشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، حدد الطريقة السليمة للتخلص من هذه المخلفات وعلى المزارعين الالتزام بها.

وعن ضوابط التخلص من المخلفات الزراعية التي وردت في قانون إدارة المخالفات، قال الخبير القانوني إن هذه العملية يجب أن تتم في أرض مخصصة لأعمال إدارة المخلفات وأشكال إعادة تدويرها، ويمنع إلقاؤها في المجاري المائية المختلفة أو الأراضي غير المخصصة لذلك.