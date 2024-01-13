«التعمير والإسكان».. نمو قوي ونتائج أعمال مستدامة خلال أول 9 أشهر من 2023

تمكّن بنك التعمير والإسكان من تحقيق إنجازات ونجاحات متتالية فى كافة أعماله وأنشطته، متخطياً بمؤشراته المالية مستويات غير مسبوقة فى تاريخه، مستنداً إلى ما تبنّاه البنك فى السنوات الأربع الماضية من تطبيقه خطة التحول والتطوير الشاملة، متطلعاً للوصول لأعلى معايير الجودة ولم يدّخر وسعاً فى الاستثمار لتطبيق كل مستجدات ومتطلبات السوق المصرفية بما يتواكب مع مبادئ المنافسة، وتمكّن من تسريع وتيرة نموه والتوسع بقاعدة عملائه من خلال جهوده المستمرة خلال فترة وجيزة ليتفوق بقوة ويتصدر بنتائجه قائمة أسرع البنوك التجارية المدرجة بالبورصة المصرية نمواً فى العديد من قطاعات الأعمال، وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.

صافى الأرباح يسجل 152% نمواً وإجمالى الأصول 118 مليار جنيه

وأكد حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن عام 2023 كان عاماً استثنائياً استكمل فيه البنك مسيرته الناجحة خلال السنوات الماضية ليؤكد مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية فى القطاع المصرفى المصرى، فعلى الرغم من الظروف الراهنة تمكّن البنك خلال عام 2023 من تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية فى مؤشراته المالية ومضاعفة مستويات أداء وحجم أعمال البنك على مستوى كافة القطاعات، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح ليسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.753 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.666 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 152% خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2023، وهو ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، مستنداً بذلك على تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية التى تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، بالإضافة إلى التوسع بقاعدة عملائه مع طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفية ومبادئ المنافسة، وتبنيه نموذج أعمال مميزاً ومنفرداً استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائى.

«غانم»: مواصلة تطوير ورقمنة الخدمات والمنتجات المصرفية فى إطار خطة التحول الرقمى

وأشار إلى تمكُّن البنك من مواصلة جنى ثمار مكانته الراسخة التى يتمتع بها فى القطاع المصرفى وثقة العملاء فى منتجاته وخدماته المصرفية، حيث سجل زيادة فى ودائع العملاء بنسبة 6٫7% لتصل إلى 95٫5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من عام 2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65٫7%، لافتاً إلى تشجيع البنك للعملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أسفر عن ارتفاع إجمالى شهادات الادخار ليصل النمو إلى 1٫27 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12٫3%، كما ارتفع إجمالى الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 ملايين جنيه بنسبة نمو قدرها 8٫1% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مما ساهم فى توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.

وأشار «غانم» إلى مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 118 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 14%، مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 42٫858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12٫3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات، حيث بلغت 18٫815 مليار جنيه بنمو قدره 1٫85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%، كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 11٫831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1٫7 مليار جنيه وبنسبة نمو 17%، بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقارى مبلغ 12٫212 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.

وأكد «غانم» استمرار البنك فى تنفيذ خطته الداعمة للشمول المالى، وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة مصرفياً بالشكل الكافى للتعامل مع القطاع المصرفى، مع مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته الهادفة لدعم ذوى الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وذلك من خلال حرص البنك على التوسع فى مختلف الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتمكينهم من الاستفادة التامة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ومرونة.

وعلى صعيد التحول الرقمى أشار «غانم» إلى تبنِّى مصرفه استراتيجية توسعية طموحة فى مجال التحول الرقمى، من خلال تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير بنيته التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزى لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأوضح «غانم» أن مصرفه يحرص على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، بهدف تدعيم مركزه التنافسى، مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكى، وإدراج البنك بشبكة المدفوعات اللحظية عبر تطبيق إنستاباى، مشيراً إلى إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكى وجارٍ العمل على إطلاق المرحلة الثالثة التى ستتيح أكثر من 60 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء.

وكشف عن زيادة نسبة أعداد المشتركين فى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو 79% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو 115% بإقفال الربع الثالث من 2023 مقارنة بإقفال عام 2022، كما زادت نسبة العملاء المفعلين لتطبيق «فلوسى فون» بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفى إطار جهود البنك فى تعزيز ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، أوضح «غانم» أن مصرفه يؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطته وأعماله، نظراً لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة من خلال تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشاركة فى المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى، فضلاً عن كونه التزاماً أخلاقياً.

وأعرب عن فخره بمشاركة مصرفه فى تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتى تخطت تكاليفها الاستثمارية 40 مليار جنيه، مشيراً إلى قيام مصرفه بالمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء 2 محطة رفع مياه لاستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى تمويل مشروع القناة للسكر- مصنع المنيا، الذى يستهدف تحويل مصر من مستورد إلى مُصدر للسكر، والمساهمة فى تمويل مشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى لاستصلاح 375 ألف فدان، وذلك للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الأراضى الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية. وفى مجال قطاع الرعاية الصحية، أشار غانم إلى مساهمة مصرفه فى تمويل مشروع إنشاء مستشفى دهب المركزى لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل مشروع مستشفى أبوقرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن قيمة إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام بلغت 2.556 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة تقدر بـ12% من إجمالى محفظة التمويلات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وأشار إلى حرص مصرفه على تعزيز مجهوداته لدعم الفئات المهمشة والأكثر احتياجاً وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرهما من الحقوق التى تضمن لهم حياة كريمة، مشيراً إلى مساهمة البنك فى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجمعية الخدمات الاجتماعية بحى رملة بولاق بإجمالى مساهمات يصل إلى 2 مليون جنيه، كما افتتح البنك عدد 20 منزلاً بقرية خور عواضة بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً فى مصر، بإجمالى مساهمات بما يقرب من 3 ملايين جنيه.

وأكد «غانم» حرص مصرفه على المشاركة الدائمة فى المبادرات والبرامج التى تتيح لهن التدريب والتعليم وفرص العمل، بالإضافة إلى إطلاق حسابات وخدمات مصرفية صُممت خصيصاً لهن نظراً للدور الحيوى الذى يلعبنه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، مشيراً إلى مساهمة البنك فى تنفيذ مشروع «التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة أسوان» بإجمالى مساهمات يصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه.