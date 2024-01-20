طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة يستأنفون الامتحانات غدا

يستأنف طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة غدا، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، التي تُعقد ورقيا في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق المواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتُعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

امتحانات الشهادة الإعدادية

من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية غدا الأحد، امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة، وذلك وفق جدول الامتحانات الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، والتي أوضحت أن الامتحان تم وضعه وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وسيُعقد الامتحان في لجان مؤمنة جيداً.

كما أكدت مديرية «تعليم الجيزة»، انتظام سير العملية الامتحانية منذ بداية عقدها، حيث شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للوقوف على أي معوقات قد تواجه الطلاب والتدخل فوراً لحلها، وفق تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تصحيح الامتحانات

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، يوم الأحد، امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية، والتي أكدت أيضاً أنه تم عقد ورش متخصصة حول آلية تصحيح الامتحانات في جميع المواد.