وكيل «زراعة سوهاج» يزف بشرى للمواطنين بشأن البصل.. الكيلو بـ10 جنيهات

زف الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة في سوهاج، بشرى للمواطنين بانخفاض أسعار البصل، حيث بدأت بشائر البصل السبعيني بالوصول إلى الأسواق، والذي يبدأ سعره من الأرض من 10 جنيهات، يضاف لها ثمن النقل للمحافظات والتحميل.

وأكد دياب، لـ«الوطن»، أنّ محافظة سوهاج الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج البصل، ويتم تصديرة أيضا، لزراعة أعلى محصول بها، وأفضل أنواع البصل، البصل السبعيني الذي يعد الفائض منه للتصدير.

زراعة 18 ألف فدان بصل في سوهاج

وأضاف دياب أنّه تم زراعة مساحة 18 ألف فدان بصل سبعينى بمتوسط متوسط إنتاجية الفدان 20 طنًا، ويتم الآن حصاد البصل السبعيني، ونزوله بالأسواق لكونه مبكر النضج، ما سيؤدي إلى انفراج وانخفاض في أسعار البصل بمختلف المحافظات، لكون سوهاج المورد الأول للبصل.

بصل سوهاج الأفضل عالميا

وأوضح دياب، أنّ هناك أنواعا أخرى من البصل في محافظة سوهاج، لكن المحافظة مشهورة بالبصل السبعيني، لأنه وفير الإنتاج وله مزايا عدة تؤهله إلى التصدير كما أنه الأكثر استخدامًا في السوق المحلية.