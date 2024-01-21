المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء امتحانات منتصف العام

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات بداية من الخميس المقبل، تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل بمعدل «ساعة واحدة لكل منطقة» بجميع القرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات.

مواعيد تخفيف الاحمال خلال امتحانات الفصل الدراسي

وتأتي المواعيد الجديدة بعد أن قررت شركات توزيع الكهرباء وقف تخفيف الأحمال ليلا مع بداية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، الذي حدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 11 ظهرا حتى الخامسة عصرا حتى يوم الأربعاء 24 يناير، آخر أيام امتحانات منتصف العام.

جدول تخفيف الأحمال بجميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» جدول تخفيف الأحمال المقرر تنفيذه الخميس المقبل بشبكات وفروع شركات التوزيع التالية «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، كما يلي.