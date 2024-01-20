جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء اليوم بكل القرى والمراكز والمدن

تنفذ شركات توزيع الكهرباء الـ9، اليوم، جدول تخفيف الأحمال الجديد، الذي يبدأ من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء، بمعدل «ساعيتن لكل منطقة» بجميع القرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات.

جدول تخفيف الأحمال بجميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» جدول تخفيف الأحمال اليوم، بشبكات وفروع شركات التوزيع التالية «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء» وهي كالتالي:

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