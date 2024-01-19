بالأماكن والمواعيد.. جداول تخفيف أحمال الكهرباء في 15 محافظة

أعلنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، جداول تخفيف الأحمال في 15 محافظة واقعة بنطاق عمل الشركات لتكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً بمعدل ساعتين لكل منطقة على مستوى جميع الشبكات وفقا لقرار مجلس الوزراء.

والشركات هي: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»

جدول تخفيف الأحمال في 15 محافظة

وتنشر «الوطن» جداول تخفيف الأحمال بمحافظات شمال وحنوب الدلتا وشمال وجنوب القاهرة والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد كالتالي: