تفاصيل تأهل مبادرة لطلاب «علوم طنطا» لمسابقة أفضل عمل تطوعي عربي

قالت نورهان فوزي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة طنطا، إنَّ حبها للبحث العلمي كان وراء انضمامها إلى مبادرة للعمل التطوعي خلال دراستها بالفرقة الثانية بالكلية، إذ لم يكن لديها الخبرة الكافية ولا المعلومات الكاملة عن ماهية البحث العلمي، لكنها تمكّنت من خلال مشاركتها الأولى التطوع والعمل بالبحث العلمي.

مساعدة الكثير من الطلاب على مستوى الجامعات المصرية

وأضافت «نورهان فوزي» في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها لم تكن تشارك بأي أنشطة طلابية لكن التطوع بالمبادرة مكنها من التدرج بالمسؤوليات الإدارية ومساعدة الكثير من الطلاب على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أنَّ الفريق الفائز بجائزة بيروت تضمن عدد من الطلاب وهم: «نورهان فوزي، دينا علي، نهال السيد شوقي علي شوقي وهبة الله ممدوح».

مبادرة لتعليم الطلاب البحث العلمي

وأوضحت أنَّ المبادرة التي شاركوا بها للحصول على الجائزة تتضمن مبادرة لتعليم الطلاب البحث العلمي، ومساعدتهم في نشر أبحاثهم بمجلات دولية ومجلات علمية محلية محكمة، لافتة إلى أنَّ المبادرة حصلت على رتبة أنَّه من أفضل الأعمال التطوعية بالوطن العربي.