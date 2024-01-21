صاحب مبادرة «العالم يحتاج إلى أب» في مصر: تأسست في 101 دولة

قال المهندس باسم عبدالملك صاحب مبادرة «العالم يحتاج إلى أب» في مصر، إنَّ المبادرة تتضمن ورشا وفاعليات ومعسكرات تخييم للآباء للانخراط بشكل أفضل حياة أبنائهم وأطفالهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأسست في أكثر من 101 دولة، وجرى تأسيسها في جنوب إفريقيا.

المبادرة انتشرت بصورة كبيرة في آخر 10 سنوات

وأضاف صاحب مبادرة «العالم يحتاج إلى أب» في مصر خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «المبادرة انتشرت بصورة كبيرة في آخر 10 سنوات، بدأناها في بيتننا ومع زوجاتنا وأولادنا، ووجدنا ان النتيجة فعالة ونجاحها مبهر للغاية».

وتابع صاحب مبادرة «العالم يحتاج إلى أب» في مصر: «نجاح الأب لا يُقاس، إذ لا يحصل على قيمته الحقيقية بشكل كبير، ولكن عندما يفشل الأب في أسرته فإنه لا يشعر بطعم نجاحه الاجتماعي والمهني، وهناك دراسات كثيرة حول العالم أثبتت أن المشكلات التي يواجهها العالم في هذه الأيام هي الأسر المختلة التي أساسها غياب الأب وجهله لدوره».

توفير الاحتياجات المادية من الأدوار المهمة للأب

وأوضح صاحب مبادرة «العالم يحتاج إلى أب» في مصر، أنَّ توفير الاحتياجات المادية من الأدوار المهمة للأب، ولكن ثمّة احتياجات أخرى لبناء شخصية واعية وناجحة النفس وتفهم احتياجات أبنائها النفسية والعاطفية والاجتماعية والعقلية.