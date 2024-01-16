رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق ملتقى إبداع لكليات التربية النوعية في جامعة بنها 28 يناير

كتب:

حسن صالح
01:13 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
جامعة بنها

جامعة بنها

تنظم جامعة بنها فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، في الفترة من 28 يناير من الشهر الجاري وحتى الأول من شهر فبراير، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

الجامعة حريصة دائما على تعزيز أواصر التعاون 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في بيان له أن الجامعة حريصة دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقي إبداع الخامس .

بناء الشخصية وصقل مهارات

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقي بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم .

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية إن الملتقى يشارك فيه اكثر من 15 جامعة مصرية ويشمل عدد من المسابقات فى مجالات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، و التربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

اقرأ المزيد:

«نوعية بنها» تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة المراسل التليفزيوني بالجامعة

طلاب «تربية نوعية» بجامعة بنها يحصدون 3 مراكز في مسابقة ترسيخ القيم الأصيلة

«نوعية بنها» تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام التربوي

ضمن مشروعات التخرج.. طلاب «نوعية بنها» يهدون رئيس الجامعة «جدارية وساعة حائط»

رئيس جامعة بنها: كلية الطب حققت طفرة نوعية في شتى التخصصات الدقيقة

رئيس جامعة بنها: نسعى لإحداث نقلة نوعية وتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل

«تشكيل وحدة لذوي الهمم» أبرز توصيات مؤتمر الشخصية الإبداعية بـ«نوعية بنها» 

«نوعية بنها» تكرم خريجي الكلية العاملين في مجالات مختلفة: نماذج مضيئة

انطلاق مؤتمر «نوعية بنها» الطلابي حول الشخصية الإبداعية وريادة الأعمال
بقلم حسن صالح