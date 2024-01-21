محافظ الجيزة يقرر إيقاف مراقب عن العمل 3 أشهر

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وقف المعلم «م.ح.أ» بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية؛ لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والاخلال بأعمال الامتحانات.

جاء من خلال المتابعة المستمرة لمديري عموم الإدارات التعليمية؛ لتنفيذ تعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة؛ لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

إلغاء امتحانات 4 طلاب

كم ألغي امتحان الترم الأول لعدد 4 طلاب بإدارات «أكتوبر، والهرم، وجنوب، وكرداسة» التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية؛ لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

وتهيب مديرية التربية والتعليم في الجيزة بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كل الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان، حيث إنّه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.