الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تفتح فرعها الـ14 في المنيا

افتتحت الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة الفرع الدراسي الـ14، ببروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنيا وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، و لفيف من المسؤولين بالجامعتين.

تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية

وقال الدكتور هشام عبد السلام أنه في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. استطاعت الجامعة الإنتشار الجغرافي في 13 محافظة وتحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية وخدمة فئات المجتمع المختلفة بمحافظات مصر، وتحقيقًا لهدف التكامل بين المؤسسات التعليمية الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والبحث العلمي والقائمة على الخطة الشاملة للدولة رؤية مصر 2030.

الارتقاء بجودة العملية التعليمية

وأكد إبرام اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعة المنيا والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، انطلاقا من حرص كلتا الجامعتين على تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة، والمساهمة في الارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكتروني المدمج، الذى يقوم على توظيف معطيات التحول الرقمي في توفير فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين في مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة، وبخاصة في صعيد مصر،

وأوضح عبد السلام أن فروع الجامعة تنتشر في العديد من المدن على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة مثل القاهرة، أسيوط، المنوفية، الإسكندرية، الغردقة، قنا، سوهاج، بني سويف، أسوان، مدينة السادات، الفيوم، الإسماعيلية والمنيا؛ وذلك بمقر الجامعات الحكومية المتواجدة داخل تلك المحافظات من خلال هذا الانتشار الجغرافي، توفر هذه المراكز الخدمات التعليمية لأكبر قطاع ممكن.

وأشار أن الجامعة تسمح للطلاب والطالبات من حملة الشهادة الثانوية العامة في مصر، بالالتحاق بها والحصول على شهادة البكالوريوس، وكذلك الحاصلين على شهادة البكالوريوس والراغبين في استكمال دراساتهم العليا للحصول على درجات الدبلوم والماجستير.