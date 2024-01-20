أهم 62 نقطة متوقعة في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. تعرف عليها

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي، في عدد من محافظات الجمهورية، أداء امتحان مادة اللغة العربية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، الجارية الآن.

أهم النقاط في امتحان اللغة العربية

وقال أحد معلمي اللغة العربية، إنّ المراجعة النهائية وتلخيص المادة من أهم الأشياء التي يتبعها مع طلابه، لذا حرص على تلخيص مادة اللغة العربية من خلال وضع أهم الأسئلة التي قد تأتي في الامتحان.

وبيّن في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مادة اللغة العربية تكون في المتناول بالنسبة للطالب «المُذاكر»، الذي يعتمد على الفهم، وهذا التلخيص يكون من باب توفير الوقت والجهد على الطالب، خصوصًا أنه في أيّام الامتحانات يكون في حالة ضغط ومذاكرة للمواد الأخرى.

موعد نهاية الامتحانات

من المقرر انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول والشهادة الإعدادية يوم 24 يناير المقبل، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام لمدة 16 يوم منذ آخر يوم في الامتحانات.

وفيما يلي أهم 62 نقطة توقع مدرس اللغة العربية، ورودها في امتحان الصف الثالث الإعدادي: