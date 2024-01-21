هذه الفئة من مصابي «داون» يجب عليها الصيام.. عضو لجنة الفتوى يوضح

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يتردد سؤال حول صيام الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، كونها من الأمور التي تؤثر على القدرات العقلية للمصابين بها.

صيام الأشخاص المصابون بمتلازمة داون

وحول ذلك، قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف لـ«الوطن» إنَّ الصيام غير واجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية أو حالات متأخرة من متلازمة داون، لافتاً إلى أنّ هناك حالة واحدة يجب فيها على المصاب بـ«داون» الصيام.

وتابع: «لا يجب على الأشخاص المصابون بالمتلازمة الصيام حتى وإن كانوا كبار وبالغين لكونهم غير مكلفين، ولكن ويستثنى مِن عدم التكليف بالصوم من كانت إصابته بـ متلازمة داون في أدنى مراحلها».

متى يجب الصيام على المصابين؟

وتابع عضو الفتوى: «يجب في الحالة السابق ذكرها الصيام وذلك في حال كون إصابته لا تمنعه من إدراك الأحكام التكليفية إدراكًا كاملًا كالبالغ العاقل سواء بسواء، فيفهم معناها، ويعي ثوابها وعقوبتها في الآخرة».