«الشيوخ» يناقش تطوير استراتيجيات الترويج السياحي

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته، الأسبوع المقبل، طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن «سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة» والمقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.

أهمية قطاع السياحة

وأكد النائب جيفارا الجافي أنّ قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين.

فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى. و أشار النائب جيفارا الجافي فى طلبه قائلا: أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي"، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.

تعزيز الوعي بالوجهات السياحية

وقال وتبرز أهمية الترويج السياحي إنّه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة؛ كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنّ التركيز أصبح على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.