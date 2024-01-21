«الأوقاف» تفتتح 8 مساجد الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبلة، منها 6 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تمّ افتتاحه من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 518 مسجدا منها 401 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 117 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تمّ إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 26 يناير الجاري 11 ألفًا و540 مسجدًا بتكلفة 15 مليارًا و869 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

1. مسجد أبو اليزيد البسطامي – نجع البسطامي – قرية الكوبانية – مركز أسوان

مديرية أوقاف الأقصر

2. مسجد النور الإسلامي – المريس - الطود - الأقصر.

3. مسجد آل صابر - الأحياء - الغردقة.

4. مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار البحيرة.

5. المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة مديرية أوقاف الإسكندرية.

6. مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان.

ثانيًا: مساجد الصيانة

1. مسجد عزبة نصر متولي – عزبة نصر متولي (عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا.

2. مسجد سيدي مبارك - الشموت.