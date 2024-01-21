زيادة سعر قنطار قطن جيزة 94 في آخر مزاد إلى 1900 جنيه اليوم

ارتفع سعر قنطار القطن صنف جيزة 94 بمحافظة الشرقية بواقع زيادة تقدر بنحو 1900 جنيه للقنطار، مقارنة بمزاد القطن الأخير، الذي انعقد في مقر هيئة التحكيم بسموحة بمحافظة الإسكندرية.

ارتفاع سعر قنطار القطن 1900 جنيه

وكشف أحمد البلتاجي، مسؤول الوزن بمحافظة الشرقية بمنظومة القطن، في حديث خاص لـ«الوطن»، عن ارتفاع سعر قنطار القطن صنف جيزة 94 إذ تراوح سعر القنطار ما بين 13 ألفًا و920 جنيها وحتى 14 ألفا و520 جنيها بواقع زيادة تصل 1900 جنيه في مزاد اليوم، مقارنة بمزاد القطن السابق اذ تراوح سعره وقتئذ ما بين 12 ألفا و400 جنيه وحتى 12 ألفا و860 جنيها.

توريد كميات أكبر من القطن في الشرقية

وأضاف البلتاجي أنه تم التداول على 6133 كيس من القطن صنف جيزة 94 بواقع وزن 7508 قنطار التي تم تجميعها في عدد 25 من مجمعات القطن بالشرقية، مشيرا إلى أنّ ارتفاع سعر القطن في المزاد السابق دفع المزارعين لتوريد كميات أكبر من القطن بزيادة عدد الموردين، ومن المتوقع توريد أكبر كميات من القطن قبل المزادات القادمة على التداول للقطن.