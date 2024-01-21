إزالة 1010 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية و442 مخالفة بناء في الغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، من إزالة 1010 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، و442 حالة مخالفات للبناء بكل قرى ومدن المحافظة، خلال 80 يومًا.

التنسيق مع الجهات لإزالة المخالفات

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنّ الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية من إزالة 1010 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية و442 حالة مخالفات للبناء بكل قرى ومدن المحافظة، في الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 20 يناير الجاري.

وأكد أنّ هناك تنسيقًا مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كل التعديات في المهد.