تشكيل لجان لرصد تعديات ومخالفات البناء في عيد الفطر بأسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمراجعة استعداد وجاهزية كافة القطاعات ومديريات الخدمات لعيد الفطر المبارك، والتنبيه على إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لمتابعة كافة الاستعدادات وتفعيل غرف العمليات بالقطاعات والمراكز والأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، فضلًا عن متابعة تشكيل لجان رصد التعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات، جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق «كهرباء – مياه شرب وصرف صحي وغاز».

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بكميات تكفي الاحتياجات وضبط الأسعار دون أي مغالاة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد، وتأكيد جاهزية مستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال أية حالات طارئة خلال فترة العيد وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات وتوفر الأطقم الطبية وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها، مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والاختناقات المرورية، لافتاً إلى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى للمتابعة المستمرة للمجازر والأسواق مع تكثيف الرقابة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع.

معارض السلع الغذائية

كما أكد محافظ أسيوط، التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد من ملابس وأقمشة وأحذية وغيرها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، والمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين وفتح الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية أمام المواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالًا لفترة الإجازات والأعياد خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية مكلفًا باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها مع الجهات المختصة من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدي وتنفيذ الإزالات الفورية للحالات التي تم رصدها من خلال لجان الرصد التي تم تشكيلها على مستوى المراكز والأحياء بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة مشددًا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.

وكان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات بالقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء وجه خلالها بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الشوارع استعدادًا لإستقبال المعيدين والمصلين.

موضحًا إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .