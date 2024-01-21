عبير فؤاد تفجر مفاجأة بشأن الحديث عن اعتزال عادل إمام.. هل سيعود؟

جدل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما صرح المخرج رامي عادل إمام، بأن والده الفنان عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده، وأنه يقضي وقتا كبيرا معهم، وهو ما فسره البعض بأن «الزعيم» قرر اعتزال الفن، خاصة بعد توقعات عدد من خبراء الأبراج خلال الفترة الماضية باعتزاله.

جدل حول حقيقة «اعتزال عادل إمام»

خبيرة الأبراج الشهيرة عبير فؤاد، أكدت لـ«الوطن»، أن الزعيم عادل إمام لديه حيرة هذه الفترة، لكن قرار اعتزاله قد يكون مناسبا في هذا التوقيت: «عنده حيرة وبشوف إن إمبارح الشمس اتنقلت لوجه معاكس معاه، والنهارده بلوتو وضعه معاكس برضو، ورقمه السنة دي بيدل على إنه في حالة حيرة وتشوش، هو مشتت وعاوز ياخد قرار، بس قلقان ومش عارف وقته مناسب ولا لأ».

خبيرة الأبراج، أكدت أيضا حديث المخرج رامي عادل إمام حول تفرغه لأحفاده قائلة: «عادل إمام عنده حاجات كتير تانية عاوز يعملها وممكن يكون أخد قرار الاعتزال الفن، لأنه محتاج يشوف حاجات تانية هو مهتم بيها وعاوز يتفرغ لها».

توقعات عبير فؤاد بشأن عادل إمام

الفنان عادل إمام من الأشخاص الذين يميلون إلى العصبية والحيرة نوعا ما، وفق «فؤاد»: «هو عصبي وحيران ومش عارف ده وقت مناسب ياخد فيه القرار ده، وجه الوقت المناسب للقرار، وبقول حتى لو اعتزل فأعماله موجودة في حياتنا وهنستمتع بيها، بس من حقه يرتاح، مش لازم يتحامل على نفسه، هو هينشغل بمسؤوليات الفترة اللي جاية».

وفجَّرت عبير فؤاد مفاجأة حول عودة عادل إمام في قرار الاعتزال من عدمه قائلة: «مش هيرجع في قرار الاعتزال ومن حقه يرتاح».

المخرج رامي إمام، قال إن والده قرر التفرغ لأحفاده، وذلك على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات الفنية، ما جعل اسم «الزعيم» يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، وتساءل الجميع عن سبب الاعتزال وهل سيعود عادل إمام أم لا؟، وخاصة أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا شائعات خلال الأشهر الماضية بشأن اعتزاله.