شهيد وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على «بنت جبيل» بجنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد أحد اللبنانيين على الأقل، إضافة إلى عدد آخر من المصابين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات حربية، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات مكثفة على أطراف بلدة «رميش» في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مشيرةً إلى سقوط شهيد على الأقل، وإصابة آخرين في قصف استهدف سيارة في بلدة «كفرا»، بالجنوب اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز «الجيش»، عند مفترق «كفرا - صربين»، في قضاء «بنت جبيل»، باستخدام صاروخ موجه، مما أدى إلى تدمير السيارة واحتراقها بشكل كامل، إضافة إلى احتراق سيارة أخرى في موقع القصف.