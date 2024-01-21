حل امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024.. سؤال وجواب

يهتم العديد من الطلاب بعرفة حل امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024، بعدما انتهى اليوم الأحد، ثالث أيّام امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، اليوم الأحد، في مادة اللغة العربية.

حل امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وقال الدكتور أحد معلمي اللغة العربية، إنّ امتحان الصف الثالث الإعدادي كان جيدًا، مع بعض النقاط الصعبة، التي لا يعلم حلها إلا الطالب المتفوق، ولكن إجمالا جاء الامتحان في المتناول بالنسبة للطالب الذي ذاكر المقرر الدراسي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حل امتحان مادة اللغة العربية 2024 للشهادة الإعدادية كالآتي: