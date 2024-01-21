طلاب القاهرة يشيدون بسهولة امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي بسهولة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بمدارس محافظة القاهرة، مؤكدين أنّ أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ولم تشتمل على أي أفكار معقدة، ولم يخرج الامتحان عن المنهج المقرر طبقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الجبر والإحصاء

وأوضح عدد من الطلاب في بث مباشر لجريدة «الوطن» عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ وقت امتحان الجبر والإحصاء جاء مناسبا للإجابة على جميع الأسئلة، مؤكدين أنّ الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد جاءت مباشرة.

ونوه طلب الشهادة الإعدادية، بأنّ الامتحان تضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، وجميع الأسئلة جاءت مباشرة ولا تشتمل على أي تعقيد، موضحين أنّ الأسئلة من المنهج وتم شرحها خلال فترة الدراسة.

تعليمات بشأن تصحيح امتحان الجبر والإحصاء

وفي سياق متصل، شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة الاطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح في امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ولا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح ويجوز فقط في الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك.

وأكدت المديرية في إطار تعليمات تصحيح الامتحان، على ضرورة مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكيد منه والالتزام به، ووضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب، فضلا عن ضرورة التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.