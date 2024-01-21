امتحان «الإنجليزية» يرسم البهجة على وجوه طلاب الثالث الإعدادي بالقليوبية

عبّر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، عن سعادتهم، لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه، اليوم الأحد، مشيرين إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط التي تميز الطالب المتفوق.

امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية في مستوى جميع الطلاب

وقال الطالب عمر محمد، بمدرسة مدحت طلعت الرسمية للغات، لـ«الوطن»، إن الامتحان جاء متوسطا، وكان في متناول جميع الطلاب باستثناء بعض النقاط الخاصة بالطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حتي الآن مناسبة ودون أي صعوبات كبيرة.

فحص مزاعم تسريب امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

من جانبها، أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات الامتحانات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى من الامتحان، مشيرة إلى أن تقرير المتابعة أكد أن امتحان اللغة الإنجليزية مطابق للمواصفات والتعليمات، ويناسب كل المستويات.

وأكدت، أنه تم مراجعة ورقة الامتحان التي زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من صفحات موقع «فيسبوك»، أنها تتعلق بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن هذا لابعد تسريبا وسيتم فحص الواقعة بالكامل وإثبات صحتها من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية اليوم الأحد، امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الطلاب أدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية من التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة، ولمدة ساعتين، وأعقب ذلك نصف ساعة راحة، ثم دخلوا إلى اللجان لأداء امتحان مادة التربية الرياضية لطلاب مدارس التربية الرياضية فقط على من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ولمدة ساعة واحدة.