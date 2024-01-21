حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2024، الذي عُقد اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا في محافظة القاهرة.

توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء

جاء توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2024، كما يلي.

- حاصل الضرب الديكارتي العلاقات الدالة ودول كثيرات الحدود: 10 درجات.

- مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية: 3 درجات.

- الإحصاء: 4 درجات.

- النسبة والتناسب والتغير الطردي والتغير العكسي: 13 درجة.

تعليمات مهمة بشأن تصحيح الامتحانات

وشددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات تصحيح امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2024، كالدقة في نقل الدرجة من الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما، مؤكدة ضرورة الكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

وضمن تعليمات تصحيح الامتحان، التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين بعدم تغيير السؤال الذي أسندت إليهم مهمة تصحيحه مع مراجع آخر، وأكدت المديرية على رئيس لجنة التصحيح، إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.