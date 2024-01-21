طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم «رحلة 404» (صور)

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «رحلة 404»، عن البوسترات الفردية لأبطال الفيلم، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم 25 يناير الجاري، ويوم 1 فبراير بجميع الدول العربية.

البوسترات الفردية لأبطال الفيلم

وتضمنت البوسترات الرسمية للأبطال كل من الفنانة شيرين رضا، محمد فراج، خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد علاء، حيث ظهر كل منهم بقناع في يديه ليكشف عن ألغاز تحملها شخصياتهم خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول بطلة الفيلم «غادة»، والتي ترغب في أداء مناسك الحج، ولكنها تتورط بمشكلة كبيرة تجعلها مجبرة على جمع مبلغ مالي كبير، وتلجأ لأشخاص كانت تجمعها بهم معرفة سابقة ولكنهم يربطونها بماض ملوث كانت قد تبرأت منه، لتتصاعد أحداث الفيلم.

أبطال فيلم «رحلة 404»

فيلم «رحلة 404»، من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، محد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، رنا رئيس، وآخرين من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.