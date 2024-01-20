أبطال لعبة نيوتن في مباراة جديدة بالرحلة 404.. هل تتغير القوانين؟

حالة من التشويق وحبس الأنفاس، سيطرت على الكثيرين مع طرح التريلر الرسمي لفيلم «رحلة 404»، بعد سنوات من التأجيل للعمل الذي كان يحمل اسم «القاهرة مكة».

من المقرر للرحلة 404 أن تُقلع لتخوض رحلتها رسميًا في 25 من يناير الجاري بدور العرض السينمائية، بتوقيع المخرج هاني خليفة والذي عٌرف بمهاراته الشديدة في تحويل نص السيناريو إلي أحاديث نابضة، فيضع تركيزه بشكل كبير على الأداء التمثيلي لكل فنان والذي يجعله أكثر عطاءً واختلافًا مع شخصياته التي يجسدها.

ولفت أنظار الجمهور فريق عمل الفيلم الذي يضم كل من الفنانة مني زكى والفنان محمد فراج والفنان محمد ممدوح، ويتميزون بتrديم مباراة تمثيلية من العيار الثقيل، إذ جاء تعاونهم مجددًا ليعيد للأذهان مشاركتهم سويًا بمسلسل «لعبة نيوتن» بالموسم الرمضاني لعام 2021، والذي كان علامة فارقة آنذاك، لاسيما مع تشابه رحلة العملين، وليس فقط مشاركة نفس الأبطال.

الاضطرابات النفسية تسيطر على بطلة العمل

سيطرت على مشاهد البرومو الرسمي لفيلم «رحلة 404»، حالة الخوف والتوتر والاضطرابات النفسية، على بطلة الفيلم «غادة»، التي ترغب في السفر لأداء مناسك الحج، ولكنها تتورط في مشكلة طارئة عليها تقلب حياتها رأسًا على عقب لتجد صعوبة في السفر، ومٌطالبة بجمع مبلغ مالي كبير، لتبدأ بالبحث عن سبل الدعم حتى تصل إلي قِبلتها التي ترغب بها، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، فتجد نفسها تعود لماضِ تبرأت منه لما يشوبه من قدر كبير من التلوث وكانت قد ابتعدت عنه منذ سنوات، ولكنها تجد نفسها مجبرة علي السير بهذا الطريق لاتمام سفرها، وهو ما تشابه مع رحلة «هنا» بمسلسل «لعبة نيوتن»، والتي كانت ترغب في السفر من أجل أن تضع مولودها في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها واجهت صعوبات لا حصر لها من أجل السفر، واستأنفت رحلتها في أمريكا بعد أن وضعت مولودها بحالة من التوتر والقلق المستمر، حيث سيطرت عليها أيضًا الاضطرابات النفسية لعدم قدرتها على العودة من جديد وتتورط بعدة مشكلات وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.

ظهور بطلة العمل بالحجاب

ظهرت بطلة العمل «غادة»، بالحجاب خلال البرومو الرسمي لفيلم «رحلة 404» قبل أن تبدأ رحلتها للحج في محاولة للبحث عن طريق للنجاة من مشكلتها وإتمام سفرها لأداء فريضة الحج والتوبة والاعتذار عن ماضيها، ولكنها واجهت هجوم عليه، وهو ما ظهرت به أيضًا شخصية «هنا»، في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي تناولته من خلاله سيطرت فكرة الحجاب على الكثير من الفتيات دون تدين حقيقي ولكن خوفًا من المجتمع وأسباب أخرى كثيرة.

أبطال العملين

ويشارك في بطولة فيلم «رحلة 404» منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، شيرين رضا، خالد الصاوي، وآخرين، من تأليف محمد رجاء واخراج هاني خليفة، وشارك في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، من إخراج وتأليف تامر محسن.