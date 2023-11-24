«الأرصاد»: ارتفاعات في درجات الحرارة والعُظمى بالقاهرة 27

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنشهد اليوم وغداً ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب المحافظات وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية.

أجواء خريفية دافئة مائلة للحرارة نهارا

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ المحافظات المُطلة على البحر المتوسط والساحلية ستشهد أجواءً خريفية دافئة مائلة للحرارة نهارا، لافتة إلى انخفاض قيم درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المحافظات.

سقوط أمطار خفيفة وهبوب رياح على بعض المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «ستشهد الأجواء اعتدال سرعات الرياح بأغلب المحافظات وظهور الأتربة العالقة خلال النهار بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والشمالية الغربية وبعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد، وسط توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في أقصى الجنوب، وتحديداً حلايب وشلاتين، ولن تؤثر على الأعمال اليومية».