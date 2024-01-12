منها التجارة ورعي الغنم.. مهن وحرف عمل بها الأنبياء

لم يقتصر عمل الأنبياء والرسل على الدعوة إلى عبادة الله، بل عملوا في مهن دنيوية كسائر البشر للإنفاق على أنفسهم وذويهم، باعتبار العمل والاجتهاد جزء من تعمير الأرض الذي أمرنا به الله عز وجل.

وهذا العمل لم يكن مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل كان أيضًا وسيلة لترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع، ونشر رسالة الدين بين الناس.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، المهن والوظائف التي عمل بها أنبياء الله، بحسب ما ورد في الكتب السماوية وكتب التراث الإسلامي، في مقدمتها كتاب التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية، للكاتب علي صبح، كالتالي:

أنبياء عملوا في رعي الغنم

- النبي محمد عليه الصلاة والسلام

عمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في بداية حياته في رعي الغنم مع عمه أبي طالب، وكانت الحكمة من رعي الغنم قبل النبوة التدرب على الشفقة والرحمة والصبر استعدادًا بما كلفه الله فيما يخص الدعوة.

- موسى عليه السلام

عمل موسى في رعي الغنم كذلك، وقد ذكر القرآن الكريم رعيه للغنم عدةَ سنوات عند العبد الصالح مقابل أن يزوجه ابنته.

- شعيب عليه السلام

عمل شعيب أيضًا في مهنة رعاية الأغنام بحسب ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن شُعيب -عليه السلام- كان راعياً.

الأنبياء الذين عملوا بالتجارة

- موسى عليه السلام

عمل موسى في التجارة بجانب رعيه للأغنام، كما عمل في الكتابة، فكما ورد في كتب التراث كان يكتب التوراة بيده.

- محمد عليه الصلاة والسلام

عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مهنة التجارة بعد رعي الغنم، بعدما طلب من عمه أبي طالب وهو في سن 12 من عمره أن يصحبه معه في تجارته إلى بلاد الشام.

الأنبياء الذين عملوا في الحرف والصناعات

- آدم عليه السلام

عمل آدم عليه السلام في مهنة الزراعة، كما نُقل عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان أول من يعمل بالحياكة.

- زكريا عليه السلام

كان يعمل زكريا بالنِجارة، بدليل ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (كان زكريَّا نجارًا).

- إدريس عليه السلام

ذكرت العديد من كتب التراث الإسلامي منها كتاب كسب الأنبياء للشيباني أن إدريس عليه السلام كان يعمل بالخياطة.

- إبراهيم ولوط عليهما السلام

عمل كلًا من سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام في مهنة الزراعة، إذ جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّهم اشتغلا بالزِّراعة، كما عمل إبراهيم عليه السلام بناءً، إذ بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل، لِقولهِ تعالى (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

- نوح عليه السلام

عمل نوح في مهنة النجارة، والدليل كان صناعته للسفينة، فقد ورد في كتابه العزيز (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ).

- سليمان عليه السلام

جاء عن الإمام الثعالبي أن سُليمان عليه السلام كان أول من عمل في صناعة الصابون.

- داود عليه السلام

عمل داود في مهنة الحدادة كما جاء في كتاب الله العزيز (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، إذ كان يصنع الدروع التي تستخدم في الحرب، وينفق منها على نفسه وأهله.

- عيسى عليه السلام

كان يعمل عيسى عليه السلام بمهنة الطب، كما ورد في القرآن الكريم كان يُبرئ الأكمة والأبرص.

الأنبياء الذين اشتغلوا بالحكم

- يوسف عليه السلام

عمل وزيرًا للمالية أو التموين، وهو منصب يتعلق بالأموال، والتخزين والتوزيع، لقوله تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).