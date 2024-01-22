منخفض جوي ورياح وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر 5 محافظات خلال الساعات المقبلة

تقلبات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس تشهدها البلاد بدءًا من اليوم الاثنين، لتكون الظواهر الأكثر تأثيرًا وجود منخفض جوي ورياح وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات، وهو ما يزيد من الإحساس بالأجواء الباردة، لذا حذرت الأرصاد 5 محافظات خلال الساعات المقبلة.

منخفض جوي ورياح وأمطار غزيرة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب أوروبا، يصاحبه هواء بارد من أصل قطبي على سطح البحر المتوسط، يتسبب في تساقط الأمطار، موضحة أنه يتزامن مع منخفض جوي آخر قادم من طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية باردة في الصباح وليلاً.

ورغم انخفاض درجات الحرارة بقيمة 5 درجات مئوية إلا أن الدكتورة منار غانم أوضحت أن درجات الحرارة في شتاء هذا العام حول المعدل الطبيعي، وكانت بنفس القيم في شهر يناير خلال السنوات الماضية.

الأرصاد تحذر 5 محافظات خلال الساعات المقبلة

وبسبب التقلبات الجوية فإن الأرصاد تحذر 5 محافظات خلال الساعات المقبلة، من الطقس غير المستقر على غرب البلاد، ويمتد إلى باقي الأنحاء غدا الثلاثاء، ويؤثر على شمال البلاد بأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجة مئوية، ونشاط للرياح تزيد الإحساس ببرودة الطقس، لافتة إلى أن المحافظات الأكثر تأثرا بالتقلبات الجوية هي: «مطروح والسلوم والبحيرة الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ»،

درجات الحرارة اليوم

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 28 درجة والصغرى 16.

- شمال الصعيد، العظمى 22 درجة والصغرى 9.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات