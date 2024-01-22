تراجع مفاجئ في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الاثنين 22-1-2024

تراجعت أسعار الذهب في مصر الآن بشكل مفاجئ مع بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، في حين أن الأسعار سجلت أمس الأحد انخفاضا بنحو 50 جنيها، إذ يبلغ إجمالي هبوط أسعار المعدن الأصفر خلال يومين فقط 60 جنيها، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 3560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون ضريبة 4068 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 3051 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2380 جنيه.

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يصل إلى 2005 جنيه.

- وصل سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة 28 ألفا و480 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة تصل في محلات الصاغة إلى 88450 جنيه.