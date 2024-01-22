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أستاذ تمويل: زيادة النمو في القطاع الصناعي مؤشر للاستدامة

كتب:

هاجر عمر
09:12 ص | الإثنين 22 يناير 2024
الصناعة

الصناعة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إنَّ قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، باعتباره واحدًا من ضمن 3 قطاعات تعمل الحكومة على تطويرهم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الإصلاح الهيكلي.

 زيادة النمو بالقطاع الصناعي مؤشر لاستدامة النمو

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه من الضروري أن يرتفع معدل النمو الفصلي بالقطاع الصناعي ويزداد لأنه يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة جنبًا إلى جنب مع قطاع الزراعة يمثلون أهمية كبرى في ظل عدم استقرار القطاعات الأخرى.

أستاذ التمويل والاستثمار: قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهم توفير الكثير من فرص عمل

وأوضح أنَّ قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهما توفير الكثير من فرص عمل، وتحقيق الدخل للمواطنين، إضافة لدورهما في زيادة القاعدة الإنتاجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد وزيادة أرقام الصادرات.

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بقلم هاجر عمر