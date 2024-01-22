أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تبدأ من غرب البلاد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الغربية للبلاد والمحافظات الساحلية الغربية تشهد حاليا تقدما للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، مع تغير اتجاه الرياح للشمالية الغربية، وتشهد المناطق الغربية للبلاد سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، وتمتد حاليا إلى السلوم ومحافظة مطروح، وغرب محافظة الإسكندرية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الاثنين، أماكن سقوط الأمطار اليوم، مشيرة إلى أن موجة الأمطار ستمتد اليوم على محافظات شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، وذلك بنسب بين 40 لـ60%، حيث تزداد حدة الأمطار غزارة مع بداية ساعات المساء، وتمتد غدا الثلاثاء إلى محافظات السواحل الشرقية للبلاد، وشمال الدلتا وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 23-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء المقبل 24-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.