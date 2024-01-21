أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الاثنين

طقس غير مستقر غدا الاثنين يبدأ من غرب البلاد، ويمتد يوم الثلاثاء إلى باقي الأنحاء، هكذا حذرت الأرصاد الجوية من طقس الاثنين الذي يغلب عليه تقلبات جوية وأمطار غزيرة على مناطق ومتفاوتة الشدة على مناطق أخرى من شمال البلاد، ويصحبها انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية، ونشاط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار غزيرة في المساء

وفي بيانها الصادر، اليوم، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، أن الأرصاد تحذر من طقس الاثنين، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يميل للدفء على شمال الصعيد، ويميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر خاصة على جنوب البلاد ويكون باردًا علي باقي الأنحاء.

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة في المساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأمطار قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشرقية، بينما تكون خفيفة مساءً على جنوب الوجه البحر ومدن القناة، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 20%، على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يصاحب تساقط الأمطار رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، محذرة من أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، لافتة إلى أنها تحدث اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح 70 كم/س، وارتفاع الموج 4 أمتار.