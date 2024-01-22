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مستوطنون إسرائيليون يرفضون العودة إلى ديارهم: خائفون من الفصائل

كتب:

محمد عبدالعزيز
09:23 ص | الإثنين 22 يناير 2024
مستوطنون إسرائيليون

مستوطنون إسرائيليون

أعرب عدد كبير من المستوطنين الموجودين في غلاف غزة رفضهم القاطع للعودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت دراسة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أن السكان يعانون اضطراب ما بعد الصدمة ولا يريدون العودة إلى ديارهم، وأعلنوا معارضتهم الشديدة، بالرغم من المغريات التي تقدمها لهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

يشعرون بالخوف من العودة

وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية، أكّد العديد من المستوطنين، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الحرب بقطاع غزة والبعد عن منازلهم، أنَّهم يشعرون بالخوف من العودة تحسبًا لتكرار سيناريو هجمات السابع من أكتوبر و«طوفان الأقصى»، وأكّد المستوطنون أنَّ إصلاح ما حدث يوم السابع من أكتوبر، وما حدث خلال الفترة الماضية، لن يكون سهلًا.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنّ المستوطنين في الجنوب وعشرات الآلاف من مستوطني الشمال انتقلوا منذ بداية الحرب إلى بيوت أخرى دائمة، فيما يقول المستوطنون أنهم لن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل 7 أكتوبر.

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