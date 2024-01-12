رياح شديدة محملة بالأتربة تتسبب في حجب الرؤية بوسط سيناء

شهدت مناطق وسط سيناء الصحراوية القريبة من جبل الحلال والقسيمة ونخل والحسنة، اليوم، نشاطا للرياح الشديدة المحملة بالأتربة، ما أدى لانعدام الرؤيا في بعض المناطق.

وضربت المناطق الصحراوية والجبلية القريبة من مناطق الأودية رياحا قوية تسببت في انعدام الرؤيا بشكل تام في مناطق وادي العمر وطريق بئر بدا والعزازمة وطريق طابا الشمالي، وأيضا طريق نخل والحسنة المؤدي إلى المنطقة الشرقية الجبلية، مع تقلبات مناخية واختفاء الشمس أغلب ساعات النهار، وزيادة برودة الجو ليلا.

نشاط الرياح في المناطق الصحراوية

وتعمل مجالس المدن في القسيمة والحسنة على إنشاء حواجز ترابية، بالقرب من الطرق الرئيسية، خوفا من حدوث سيول قادمة من أعلى الجبال بمناطق جبل الحلال والمغارة.

الطرق المؤدية لجنوب العريش

وذكر مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء في بيان، أنه يجري إنشاء حواجز ترابية بطريق مصنع الأسمنت على الطريق الجديد، وأيضا على مناطق خلف مدينة الحسنة، تحسبا لسيول قادمة من القرى الحدودية، والحمادات، وطريق وادي العمر، والبرث، والتفرعات الصحراوية القديمة، المؤدية إلى مناطق جنوب مدينة العريش بطول يزيد عن 70 كيلومترا.

تقلبات مناخية شديدة بالمنطقة

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن هناك تقلبات مناخية بالمنطقة تضرب المنطقة لمدة 4 أيام، مع احتمال تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من وسط وشمال سيناء، موضحا أن درجة الحرارة سلجت 14 مئوية اليوم، ومن المتوقع انخفاضها بشكل أكبر خلال أوقات المساء.