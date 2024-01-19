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أحمد فايق: أسماء عظيمة في التاريخ مصابة بدرجات متفاوتة من أطياف التوحد

كتب:

محمد عزالدين
09:21 م | الجمعة 19 يناير 2024
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك أسماء عظيمة في العالم والتاريخ مصابة بدرجات متفاوتة من أطياف التوحد، مثل أينشتاين ونيوتن، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من البشر لديهم درجات متفاوتة من أطياف التوحد، مردفا: «أنا شخصيا يمكن أن يكون لدي درجة أو نسبة معينة».

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن القدرة على اكتشاف ذلك مبكرا يؤدي إلى تنمية المهارات بشكل كبير، لافتا إلى أن درجة التوحد لدى الشاب عبدالله أشرف طفيفة للغاية من أطياف التوحد، واستطاع مع الفنان طه دسوقي أن يرسما الاتقان في تقديم الشخصية في مسلسل «حالة خاصة».

وتابع: «عندما شاهدنا نديم في المسلسل شعرنا بأن كل تفصيلة به حقيقة، لأنه متقن، واليوم سنقابل عبدالله لنكتشف معه هذا العالم، وكيفية تدريبه طه دسوقي على تأدية الشخصية بهذا الاتقان».    

 

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