«الأرصاد» تحذر من الأنشطة في البحر المتوسط.. ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ سرعات الرياح تتراوح بين الـ30 كيلومترا/ساعة، وقد يؤدي لإثارة الرمال والأتربة خصوصا الأماكن ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، كما يؤدي نشاط الرياح لاضطراب شديد بحركة الملاحة البحرية، إذ يصل ارتفاع الموج لـ4 أمتار، ويكون البحر المتوسط غير مؤهل لأي أعمال للصيد والملاحة البحرية.

تساقط الأمطار يبدأ اليوم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن تساقط الأمطار يبدأ اليوم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد الإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وتكون الأمطار متوسطة ولكنها تزيد عن المتوسط فترات المساء وساعات الليل، كما تتقدم الأمطار ساعات الليل على السواحل الشمالية الشرقية ولكنها تكون أمطار خفيفة ومتوسطة.

الأمطار اليوم خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الأمطار اليوم قد تكون من خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى وتستمر الأمطار غدا، وتكون أمطار متوسطة تغزر أحيانا على المناطق الساحلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة بالمحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى تكون فرص الأمطار بها أمطار خفيفة.

نشاط الرياح اليوم يجعلنا نشعر بمزيد من البرودة

وشرحت أن نشاط الرياح اليوم يجعلنا نشعر بمزيد من البرودة مع الانخفاض بدرجات الحرارة، ويكون الطقس شتوي مائل للبرودة في المحافظات الشمالية ومائلة للدفء والحرارة بالمناطق الجنوبية، ولكن فترات الليل ستشهد انخفاضًا بقيم درجات الحرارة وتكون الأجواء شديدة البرودة بمعظم محافظات الجمهورية، وتستمر الحالة الجوية حتى يوم الأربعاء المقبل، ومزيدا من الانخفاضات بدرجات الحرارة.