غرفة السياحة تعلن بدء رحلات عمرة منتصف العام الدراسي وتؤكد ارتفاع الحجوزات

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أنَّ الأسبوع الجاري شهد بدء انطلاق رحلات عمرة منتصف العام الدراسي، لافتًا إلى نسب حجوزات عمرة المولد النبوي كانت جيدة، مشيرا إلى أنَّ العديد من الأسر المصرية حرصت على قضاء تلك الإجازة في الأراضي السعودية وأداء مناسك العمرة .

عمرة منتصف العام وشهر رجب

وأضاف «وحيد»، لـ«الوطن»، أنَّ أسعار برامج عمرة منتصف العام الدراسي لهذا العام بدأت من نحو 32 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين، لافتًا إلى أنَّ تزامن إجازة منتصف العام الدراسي بمصر مع شهر رجب من العام الهجري رفع نسب إقبال المواطنين على حجز رحلاتهم خلال تلك الفترة.

أعداد المعتمرين المصريين

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنَّ أعداد المواطنين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية سواء بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن اقترب من 450 ألف مواطن، لافتاً إلى أنَّ تلك الأعداد سترتفع خلال شهري شعبان ورمضان المقبلين.